IRCTC Tour Package: सावन में करें महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के दर्शन, आईआरसीटीसी लाया है किफायती टूर पैकेज

नई दिल्ली. अगर आप सावन में भगवान शिव से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों पर घूमने की योजना बना रहे हैं, तो आईआरसीटीसी (IRCTC) आपके लिए शानदार टूर पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज के अंतर्गत आपको इंदौर और उज्जैन में अलग-अलग जगहों पर घुमाया जाएगा. इस पैकेज का नाम Glimpses of Madhya Pradesh – Ujjain and Indore है.

आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर इस एयर टूर पैकेज की जानकारी दी है. ये टूर पैकेज कुल 6 दिन और 5 रातों का है. इस पैकेज के लिए किराया 27,150 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है. पैकेज में यात्री के जाने-आने से लेकर ठहरने और खाने-पीने तक की व्यवस्था शामिल है. इस पैकेज की शुरुआत लखनऊ से होगी. इस पैकेज के लिए यात्रा 5 अगस्त, 2022 को शुरू होगी.

Are you a Bhole Nathji’s devotee then this tour is for you. Cover Mahakaleshwar, Omkareshwar Jyotirlinga Temple & more with IRCTC Air tour package. For details, visit https://t.co/QOHXtvnaE8@AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) June 30, 2022