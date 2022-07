IRCTC Tour Package: पिंडदान करने वालों के लिए आईआरसीटीसी ने पेश किया टूर पैकेज, जानिए डिटेल

नई दिल्ली. सनातन धर्म में पिंड दान का बहुत महत्व है. इसी महत्व को समझते हुए पिंडदान के लिए गया जाने वाले लोगों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) ने एक स्पेशल टूर पैकेज को लॉन्च किया है. इस स्पेशल टूर पैकेज का नाम है Mahalay Pinda Daan Air Package. इस पैकेज में गया के अलावा बोधगया, वाराणसी और प्रयागराज भी घुमाया जाएगा.

आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. इस एयर टूर पैकेज में आपको 6 दिन और 5 रात रुकने का मौका मिलेगा. इस स्पेशल टूर की यात्रा ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से शुरू होगी. इस पैकेज के लिए किराया 22160 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है.

