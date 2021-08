IRCTC Tour Package- बेहद सस्ते में घूम आइए ये 4 धार्मिक जगह, रहने से लेकर खाने की होगी पूरी व्यवस्था

नई दिल्ली. IRCTC Tour Package- इंडियन रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी (आईआरसीटीसी) भारत के विभिन्न हिस्सों में काफी सस्ते में घूमने का मौका देती रहती है. कंपनी आए दिन नये-नये टूर पैकेज (IRCTC Tour package) लाती रहती है. एक बार फिर IRCTC धार्मिक स्थलों पर घूमने का मौका दे रहा है. जहां आप सस्ते में शिरडी-शनिधाम और त्रयंबकेश्वर, गिरिनेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं. इस टूर पैकेज की जानकारी IRCTC ने ट्वीट करके दी है.

Travel to the most auspicious sites at #Shirdi, #SaniShingnapur, #Grishneshwar & #Trimbkeshwar with #IRCTCTourism‘s 4D/3N ‘Maharasthra Jyotirlinga’ tour package. #Booking & details on https://t.co/K6U9rTeEmf

— IRCTC (@IRCTCofficial) August 20, 2021