महज 20 हजार में घूमें महाराष्ट्र, IRCTC लाया किफायती पैकेज, मिलेगी खाने-पीने और ठहरने की सुविधा भी

नई दिल्ली. अगर आप अप्रैल के महीने में महाराष्ट्र घूमना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी (IRCTC) आपके लिए पैकेज लेकर आया है. दरअसल, आईआरसीटीसी ‘मैजेस्टिक महाराष्ट्र एक्स हैदराबाद’ (Majestic Maharashtra Ex Hyderabad) नाम से एक बेहद ही किफायती एयर टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. यह पूरी यात्रा 3 रात और 4 दिनों की होगी.

आईआरसीटीसी ने इस एयर टूर पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. इस पैकेज की शुरुआत हैदराबाद से होगी. इस पैकेज के जरिए आपको शिरडी, नासिक, औरंगाबाद और एलोरा घूमने का मौका मिलेगा. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी. पैकेज की शुरुआत 20,900 रुपये प्रति व्यक्ति से होगी. इसमें फ्लाइट टिकट, एसी टेंपो ट्रैवलर सेवा, होटल, भोजन, ट्रैवल इंश्योरेंस आदि लगभग सब कुछ जरूरी चीजें शामिल हैं.

Discover the spirituality, ancient history, and rich heritage of different sites of Maharashtra in #irctc‘s #tour #package.

Book today, few seats left. https://t.co/orQn0BcbfM

— IRCTC (@IRCTCofficial) March 10, 2023