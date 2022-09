नई दिल्ली. अगर आप नॉर्थ-ईस्‍ट घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. दरअसल, भारतीय रेलवे का उपक्रम आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती ट्रेन टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के जरिए आपको शिलांग, चेरापूंजी, मॉलिनॉन्ग, मौसिनराम और गुवाहाटी घूमने का मौका मिलेगा.

आईआरसीटीसी ने इस रेल टूर पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर हैंडल से की है. इस पैकेज के लिए बुकिंग के लिए यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctctourism.com पर ऑनलाइन जाकर कर सकते हैं. साथ आईआरसीटीसी पर्यटक सुविधा केंद्र और क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है.

Exciting North-East journey with IRCTC’s train tour package. Explore the mesmerizing destinations & the scenic beauty. Book now on https://t.co/BO2Do75boG @AmritMahotsav #AzadiKiRail pic.twitter.com/7UbTzhpuAv

— IRCTC (@IRCTCofficial) September 9, 2022