IRCTC Tour Package: आईआरसीटीसी करा रहा अमृतसर से लेकर वैष्णो देवी तक की यात्रा, जानिए डिटेल

नई दिल्ली. धार्मिक यात्रा पर जाने के इच्छुक तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी है. भारतीय रेलवे के उपक्रम आईआरसीटीसी (IRCTC) ने वैष्णो देवी के साथ-साथ अमृतसर के दर्शन कराने के लिए एक नया पैकेज लॉन्च किया है. यह धार्मिक यात्रा रांची स्टेशन से 7 अक्टूबर, 2022 को शुरू होगी.

मिलेंगी ये सुविधाएं

आईआरसीटीसी ने इस पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. यह पूरी यात्रा 6 रात और 7 दिनों की होगी. इस पैकेज के लिए यात्रा 7 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी और 13 अक्टूबर, 2022 तक चलेगी. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. इस स्पेशल ट्रेन में सफर करने के लिए यात्री रांची, धनबाद, कुल्टी और जसीडीह स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे. इस पैकेज में पर्यटकों को ट्रेन यात्रा के साथ साथ रात्रि विश्राम के लिए आवास, घूमने के लिए नॉन एसी बस और शाकाहारी भोजन के साथ-साथ यात्री बीमा की सुविधा दी जाएगी.

Exclusive Swadesh Darshan tourist train will take you to a wonderful journey covering Mata Vaishnodevi, Jallianwala Bagh, Golden Temple & Wagah Border. Bookyour tickets now with IRCTC tour of 7D/6N starts from ₹12,330/- pp*. Visit https://t.co/knTwKB40hq@AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) July 8, 2022