IRCTC लाया है कश्मीर टूर पैकेज, वादियों के बीच उठाइए हाउसबोट का मजा

नई दिल्ली. गर्मी की छुट्टियों में ‘धरती का स्वर्ग’ कहे जाने वाले कश्मीर की हसीन वादियों में हाउसबोट में आराम करने से बेहतर और क्या हो सकता है. दरअसल, आईआरसीटीसी (IRCTC) आपके लिए ऐसा ही एक टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के जरिए आईआरसीटीसी श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम की खूबसूरत वादियों की सैर करा रहा है.

आईआरसीटीसी के Mystical Kashmir With House Boat Accommodation पैकेज के तहत आपको श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग घूमने को मिलेंगे. यात्रा की शुरुआत हैदराबाद से होगी. आईआरसीटीसी के इस पैकेज में बोर्डिंग/डिबोर्डिंग हैदराबाद है. यह टूर पैकेज 4 दिन और 3 रातों का है. यह यात्रा नियमित अंतराल पर कराई जा रही है. इस पैकेज के लिए यात्रा 2, 6, 10, 15, 22, 24, 26, 29 और 30 जुलाई को शुरू होगी. इनमें से आप कोई भी तारीख चुन सकते हैं.

Experience the scenic beauty of Srinagar with charming meadows of Gulmarg, breathtaking glaciers of Sonmarg with IRCTC tour package of 4D/3N starts from ₹26455/- pp*. For details, visit https://t.co/ZIgyy8f6Oj @AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) June 2, 2022