नॉर्थ ईस्ट की हसीन वादियों में घूमने का है प्लान, 15 दिन सैर कराएगा IRCTC, किफायती पैकेज में हैं जबरदस्त ऑफर्स

नई दिल्ली. भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इसी के मद्देनजर भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी (IRCTC) लगातार देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद पर्यटक स्थलों के टूर का प्रोग्राम लॉन्च करता रहता है. अगर आप नॉर्थ-ईस्‍ट की खूबसूरत पहाड़ियों का लुत्‍फ उठाना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी आपके लिए शानदार और किफायती पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज का नाम नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी बियॉन्ड गुवाहाटी (North East Discovery Beyond Guwahati) रखा गया है. इस पैकेज के जरिए आपको ईटानगर, शिवसागर, जोरहाट, काजीरंगा, उनाकोटी, अगरतला, उदयपुर, दीमापुर, कोहिमा, शिलांग और चेरापूंजी घूमने का मौका मिलेगा.

आईआरसीटीसी ने इस ट्रेन टूर पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. यह पूरी यात्रा 14 रात और 15 दिनों की होगी. इस पैकेज की शुरुआत दिल्ली से होगी. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. ऑनबोर्ड ट्रेन मिल और ऑफ बोर्ड मिल की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा होटल में ठहरने की सुविधा भी दी जाएगी. यह यात्रा टूरिस्ट ट्रेन के जरिए कराई जाएगी. इस स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले यात्री दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, इटावा, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे.

Transverse through the Magical North East with IRCTC tour packages and see the most stunning side of mother nature.

— IRCTC Bharat Gaurav Tourist Train (@IR_BharatGaurav) February 28, 2023