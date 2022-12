IRCTC Tour Package: सस्ते में घूमें हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी, सिर्फ इतना आएगा खर्चा

लखनऊ. अगर आप दिसंबर महीने में उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में घूमने-फिरने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के जरिए मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार की खूबसूरत वादियों में घूम सकते हैं.

आईआरसीटीसी ने इस एयर टूर पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. यह पूरी यात्रा 4 रात और 5 दिनों की होगी. इस पैकेज की शुरुआत लखनऊ से होगी. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा होटल में ठहरने की सुविधा दी जाएगी.

ये भी पढ़ें- IRCTC Tour Package: बजट में करें कश्मीर की हसीन वादियों की सैर, आईआरसीटीसी लाया बेहतरीन ऑफर

कितने का है टूर पैकेज

पैकेज के खर्च की बात करें तो इस पैकेज को तीन कैटेगरी में बांटा गया है. अगर आप इस ट्रिप पर अकेले घूमने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको 34,000 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं 2 लोगों के साथ प्रति व्यक्ति किराया 26,800 रुपये है. इसके अलावा 3 लोगों के साथ यात्रा करने पर आपको प्रति व्यक्ति 25,500 रुपये खर्च करने होंगे. इसके अलावा 5 से 11 साल के बच्चे के लिए बेड के साथ 22,200 रुपये चार्ज है जबकि 2 से 4 साल के बच्चे के लिए बिना बेड 20,600 रुपये खर्च आएगा.

Double the fun of your year-end holidays with #IRCTC‘s QUEEN OF HILLS-MUSSOORIE WITH HARIDWAR & RISHIKESH EX LUCKNOW tour package starting at ₹25500/- onwards. https://t.co/uypYkj3V8Z@AmritMahotsav @incredibleindia @tourismgoi #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) December 1, 2022