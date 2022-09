सिर्फ ₹45,600 रुपये में घूमें राजस्थान, IRCTC लाया है 7 रात और 8 दिन का खास एयर टूर पैकेज

लखनऊ. अगर आप नवंबर महीने में राजस्थान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. दरअसल, आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती एयर टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के जरिए आपको जयपुर, पुष्कर, जोधपुर, माउंट आबू और उदयपुर घूमने का मौका मिलेगा. इस पैकेज की शुरुआत लखनऊ से होगी.

आईआरसीटीसी ने ट्विटर के जरिए दी जानकारी

आईआरसीटीसी ने ट्विटर के जरिए इस एयर टूर पैकेज की जानकारी दी है. इस पैकेज के अंतर्गत आपको कुल 7 रातों और 8 दिनों तक यात्रा करने का मौका मिल रहा है. इस टूर पैकेज में आपको ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही आपको रात में रुकने के लिए होटल की भी सुविधा मिलेगी. पैकेज की शुरुआती किराया 45,600 रुपये है. इस एयर टूर पैकेज के लिए बुकिंग यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctctourism.com पर जाकर कर सकते हैं.

Explore the gems of Rajasthan with IRCTC’s Air tour package starting from ₹45600/- onwards. For details, visit https://t.co/RjlqBG51Su @AmritMahotsav #AzadiKiRail

