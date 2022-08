IRCTC Tour Package: शिरडी साईं बाबा के साथ ही करें शनि शिंगणापुर के दर्शन, जानिए डिटेल

नई दिल्ली. अगर आप शिरडी साईं बाबा के साथ शनि शिंगणापुर दर्शन करने की योजना बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) के स्पेशल टूर पैकेज का फायदा उठा सकते हैं. दरअसल, आईआरसीटीसी ने इसके लिए किफायती एयर टूर पैकेज लॉन्च किया है. इस धार्मिक टूर पैकेज के लिए किराया 18,190 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है.

आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. इस पैकेज में आपको 3 दिन और 2 रात घूमने का मौका मिलेगा. इस एयर टूर पैकेज की शुरुआत बेंगलुरु से होगी. पैकेज के खर्च की बात करें तो ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पर प्रति व्यक्ति खर्च 18,190 रुपये है. डबल ऑक्यूपेंसी का प्रति व्यक्ति खर्च 18,520 रुपये प्रति व्यक्ति है. वहीं सिंगल ऑक्यूपेंसी का प्रति व्यक्ति खर्च 20,470 रुपये है. 5 से 11 साल के बच्चे के लिए बेड के साथ 17,160 रुपये और 5 से 11 साल के बच्चे के लिए बिना बेड 17,030 रुपये चार्ज है. इसके अलावा 2 से 4 साल के बच्चे के लिए बिना बेड 16,040 रुपये चार्ज है.

Experience divinity as you visit to Shirdi, the abode of Sai Baba, one of the most visited pilgrim spots in India with IRCTC’s Air tour package of 3D/2N starts at ₹18,190/- pp*. For booking & details, visit https://t.co/oDCNxgnHpD@AmritMahotsav #AzadiKiRail

