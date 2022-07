IRCTC Tour Package: कम पैसों में करें दक्षिण भारत की सैर, आईआरसीटीसी लाया है बेहतरीन ट्रैवल प्लान

नई दिल्ली. अगर आप अगस्त के महीने में दक्षिण भारत की यात्रा करना चाहते हैं तो भारतीय रेलवे के उपक्रम आईआरसीटीसी (IRCTC) एक शानदार ऑफर लेकर आया है. दिल्ली के लोगों के लिए आईआरसीटीसी ने दक्षिण भारत के भ्रमण के लिए टूर पैकेज की घोषणा की है. इस पैकेज के दौरान हैदराबाद, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, तंजावुर, कांचीपुरम, महाबलीपुरम और श्रीशैलम घूमाया जाएगा.

मिलेंगी ये सुविधाएं

आईआरसीटीसी ने इस पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. यह पूरी यात्रा 12 रात और 13 दिनों की होगी. इस पैकेज की शुरुआत दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 9 अगस्त, 2022 को होगी. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. इस पैकेज के तहत भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में सफर कराया जाएगा. यात्री दिल्ली सफदरजंग, मथुरा, आगरा कैंट, ग्वालियर, झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी और नागपुर स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे. इस यात्रा के लिए किराया 53,970 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है.

Revive yourself with “South India Tour” by Bharat Gaurav train covering the prominent sacred and heritage destinations of Southern India with IRCTC tour package of 13D/12N starts from ₹53970/- pp*. For info: https://t.co/GwKz0Vn4By@AmritMahotsav

