IRCTC Tour Package: मदुरै से कोवलम तक, आईआरसीटीसी लेकर आया है किफायती एयर पैकेज, जानिए डिटेल

मुंबई. दक्षिण भारत की सैर पर जाने के इच्छुक पर्यटकों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) ने मदुरै से कोवलम तक की सैर कराने के लिए एक एयर टूर पैकेज लॉन्च किया है. इस यात्रा के दौरान मदुरै, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम और कोवलम घूमाया जाएगा.

मिलेंगी ये सुविधाएं

आईआरसीटीसी ने इस एयर टूर पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. यह पूरी यात्रा 5 रात और 6 दिनों की होगी. इस पैकेज की शुरुआत मुंबई से होगी. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी. हर जगह रात में होटल में ठहरने की सुविधा दी जाएगी.

Explore South India and its culture with IRCTC’s Air tour package starting from ₹ 37000/-pp* onwards for 6D/5N. For details, visit https://t.co/B3O9IEXdAx @AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) August 27, 2022