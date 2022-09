IRCTC Tour Package: रेलवे के साथ वाराणसी, गया और जगन्नाथ पुरी घूमने का मौका, बस इतना है किराया

नई दिल्ली. अगर आप नवंबर महीने में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आईआरसीटीसी (IRCTC) आपके लिए एक शानदार टूर पैकेज लेकर आया है. इस खास पैकेज के तहत आपको दक्षिण भारत की सैर करने का मौका मिल रहा है. इस पैकेज के दौरान वाराणसी, बैद्यनाथ, पुरी, भूवनेश्वर, कोणार्क और गया घूमाया जाएगा.

‘Sri Jagannath Yatra’ नाम के इस 7 रात और 8 दिन के पैकेज की शुरुआत दिल्ली से होगी. आईआरसीटीसी ने इस पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. इस यात्रा के लिए किराया 28,560 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है.

कब से शुरू होगी यात्रा?

इस पैकेज की शुरुआत दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 8 नवंबर 2022 को होगी. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. इस पैकेज के तहत भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में सफर कराया जाएगा. यात्री दिल्ली सफदरजंग, गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला और कानपुर स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे.

Bored with monotonous routine? Take IRCTC’S Sri Jagannath Yatra tour package & uncover divine places worth a visit. Book on https://t.co/2oIp8JU1zd@AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) September 26, 2022