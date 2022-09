कम पैसों में करें दक्षिण भारत की सैर, कन्याकुमारी और रामेश्वरम सहित कई जगह घूमने का मिलेगा मौका

नई दिल्ली. अगर आप दिसंबर महीने में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आईआरसीटीसी (IRCTC) आपके लिए एक शानदार टूर पैकेज लेकर आया है. इस खास पैकेज के तहत आपको दक्षिण भारत की सैर करने का मौका मिल रहा है. इस पैकेज के दौरान हैदराबाद, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, तंजावुर, महाबलीपुरम, कांचीपुरम और श्रीशैलम घूमाया जाएगा.

‘Sri Rameshwaram Mallikarjuna Dakshin Bharat Yatra’ नाम के इस 12 रात और 13 दिन के पैकेज की शुरुआत दिल्ली से होगी. आईआरसीटीसी ने इस पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. इस यात्रा के लिए किराया 49,140 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है.

Indulge in spirituality & uncover the architectural beauty with IRCTC’S tour package starting from ₹49140/-. Book now on https://t.co/A2A2K5gNZi@AmritMahotsav #AzadiKiRail

