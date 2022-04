गर्मी की छुट्टियों में घूमना चाहते हैं उत्तर भारत के धार्मिक शहर, IRCTC लाया है बेहतरीन टूर प्लान, जानिए कैसे करें बुकिंग

नई दिल्ली. हम सभी को गर्मी की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार रहता है. ज्यादातर लोग अब मई-जून में घूमने-फिरने की प्लानिंग करने लगे हैं. अगर आप भी गर्मी की छुट्टियों में उत्तर भारत के धार्मिक शहरों में घूमने-फिरने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. स्वदेश दर्शन उत्तर भारत (Swadesh Darshan Uttar Bharat) के जरिए गर्मी की छुट्टियों में आगरा, मथुरा, हरिद्वार, अमृतसर और माता वैष्णो देवी में घूम सकते हैं.

यह टूर पैकेज 8 रात और 9 दिन का है. इस पैकेज में रहने के साथ-साथ खाने की सुविधा भी शामिल है. आईआरसीटीसी के इस पैकेज में बोर्डिंग/डिबोर्डिंग- पुणे-कल्याण-नासिक है. इस दौरान यात्रियों को स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन से ट्रैवल करने का मौका मिलेगा.

कब से शुरू होगी यात्रा?

इस पैकेज के लिए यात्रा 21 मई 2022 से शुरू होगी और 29 मई तक चलेगी. इसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की सुविधाएं मिलेगी. इस पैकेज को तीन कैटेगरी में बांटा गया है. कंफर्म कैटेगरी एक यात्री को 23,950 रुपये चुकाने होंगे. स्टैण्डर्ड कैटेगरी में 15,550 रुपये और बजट कैटेगरी में एक यात्री को 13,990 रुपये चुकाने होंगे.

Pay obeisance at #India‘s holiest pilgrimage destinations across #Agra, #Mathura, #VaishnoDevi & #Amritsar. To book this pocket-friendly, all-incl. tour package in just Rs. 15,550/-pp*, visit https://t.co/XD6J2N1qPG. *T&C Apply@AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) April 6, 2022