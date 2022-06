IRCTC Tour Package: आईआरसीटीसी के साथ करिए थाईलैंड की सैर, बस खर्च करने होंगे ₹38,068, जानिए शेड्यूल

नई दिल्ली. अगर आप थाईलैंड घूमने की योजना बना रहे हैं तो आईआरसीटीसी (IRCTC) आपके लिए किफायती पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज के तहत आपको 5 रात और 6 दिन थाईलैंड में घूमने का मौका मिलेगा. आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज के तहत आपको अगस्त के महीने में बैंकॉक और पटाया घुमाया जाएगा.

इस पैकेज की शुरुआत 11 अगस्त को कोलकाता से होगी. इस पैकेज के लिए किराया 38,068 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है. इस टूर पैकेज के अंतर्गत आपके रहने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था आईआरसीटीसी द्वारा की जाएगी. इस टूर पैकेज में यात्रियों को सीधे फ्लाइट से कोलकाता से बैंकॉक और कोलकाता वापसी यात्रा की व्यवस्था की गई है

Experience the revitalizing “Independence Day” special trip with IRCTC Air tour package starts from ₹38,068/- pp* for 6D/5N. For bookings, visit https://t.co/sCuGKa3rV8 @AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) June 25, 2022