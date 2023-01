इस वैलेंटाइन डे पर पार्टनर के साथ बना लें थाईलैंड घूमने की प्लानिंग, IRCTC लाया किफायती पैकेज, जानिए शेड्यूल

नई दिल्ली. वैलेंटाइन डे (14 फरवरी) एक ऐसा दिन है जहां हम सभी अपने पार्टनर के साथ कुछ देर आराम से अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं. अगर आप भी इस वैलेंटाइन डे अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आईआरसीटीसी (IRCTC) आपके लिए शानदार एयर टूर पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज की शुरुआत कोलकाता से होगी. इस पैकेज के तहत आपको 5 रात और 6 दिन थाईलैंड में घूमने का मौका मिलेगा.

इस पैकेज में आपको पटाया और बैंकॉक घूमने का मौका मिलेगा. यह पैकेज टूर 11 फरवरी को शुरू होकर 16 फरवरी को खत्म होगा. इस पूरे पैकेज पर आपको कम से कम 56,364 रुपये खर्च करने होंगे. इस पैकेज में आपको होटल में रुकने, फ्लाइट टिकट, खाने-पीने आदि कई तरह की सुविधाएं मिलेगी.

IRCT’S Thailand Valentine Special tour package. Take your special someone on this trip & enjoy every moment well-spent including sightseeing, adventure & more. Book on https://t.co/pzNM1WPiXi @AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) January 5, 2023