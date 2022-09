IRCTC Tour Package: आईआरसीटीसी के साथ करें तिरुपति बालाजी का दर्शन, बस इतना है किराया

नई दिल्ली. आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बाला जी की देशभर में काफी मान्‍यता है. हर साल लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर स्थित है. अगर आपकी भी यहां जाने की इच्‍छा है तो आपके लिए भारतीय रेलवे का उपक्रम आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के लिए आपको कम से कम 6,355 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करना होगा.

‘Tirumala Balaji Darshanam Ex Nanded’ नाम के इस 3 रात और 4 दिन के पैकेज की शुरुआत महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थित पूर्णा स्टेशन से होगी. आईआरसीटीसी ने इस पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. इस पैकेज के दौरान कनिपकम, तिरुचानूर, तिरुमाला और श्रीकालहस्ती घूमाया जाएगा.

Explore the path of spirituality with IRCTC’s Tirumala Balaji Darshanam tour package starting from ₹6355/- onwards. For details, visit https://t.co/tY8vK8GdCd@AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) September 22, 2022