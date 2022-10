कम खर्च में वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या घूमने का मौका, IRCTC लाया है किफायती पैकेज

इंदौर. अगर आप धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, भारतीय रेलवे का उपक्रम आईआरसीटीसी (IRCTC) आपके लिए एक किफायती टूर पैकेज लेकर आया है. इस रेल टूर पैकेज के दौरान वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या घूमाया जाएगा. इस यात्रा के लिए किराया 13,650 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है.

‘Varanasi Prayagraj Ayodhya Tour Ex Indore’ नाम के इस 5 रात और 6 दिन के पैकेज की शुरुआत इंदौर से होगी. आईआरसीटीसी ने इस पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. इस टूर पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. यात्रा के दौरान ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी. इस पैकेज का लाभ हर बुधवार को उठाया जा सकता है.

