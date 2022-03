IRCTC Tour Package: घूमना चाहते हैं चार धाम, IRCTC लाया है शानदार पैकेज, मिलेंगी ये सुविधाएं

नई दिल्ली. अगर आप नए साल में घूमने-फिरने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, आजादी का अमृत महोत्सव और ‘देखो अपना देश’ के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के जरिए आपको चार धाम (Char Dham) के दर्शन करने का मौका मिल रहा है.

कितने का है यह टूर पैकेज

इस टूर पैकेज के दौरान बद्रीनाथ, बरकोट, गंगोत्री, गुप्तकाशी, हरिद्वार, जानकी चट्टी, केदारनाथ, सोनप्रयाग, उत्तरकाशी और यमुनोत्री को कवर किया जाएगा. 11 रात और 12 दिन के इस टूर पैकेज के लिए यात्रियों को 58,900 रुपये खर्च करने होंगे. इसी किराए में जीएसटी भी शामिल है.

कब से शुरू होगी यात्रा?

इस पैकेज के लिए यात्रा 14 मई 2022 नागपुर से शुरू होगी. यात्रियों को 14 मई को नागपुर से फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली लाया जाएगा. इसके बाद दिल्ली से हरिद्वार, बरकोट, गंगोत्री, गुप्तकाशी, हरिद्वार, जानकी चट्टी, केदारनाथ, सोनप्रयाग, उत्तरकाशी और बद्रीनाथ ले जाया जाएगा.

Visit the most revered pilgrim places for Hindus in #India with #IRCTCTourism‘s all-incl. 12D/11N Char Dham Yatra air tour package. From temple visits to holy ceremonies, experience it all on this divine pilgrimage. For #details, visit https://t.co/rmhSHk2pW9.@AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) March 25, 2022