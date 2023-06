IRCTC Tour Package: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी की ओर से आए दिन पर्यटन स्थलों के साथ-साथ धार्मिक स्थलों के लिए टूर पैकेज पेश किया जाता है. इसी कड़ी में आईआरसीटीसी ‘वैष्णो देवी हरिद्वार भारत गौरव स्पेशल टूर’ नामक पेकेज का संचालन करने जा रहा है. इस टूर पैकेज के तहत यात्रियों को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए वैष्णो देवी के साथ-साथ हरिद्वार की सैर कराई जाएगी.

आईआरसीटीसी ने ट्वीट के जरिए इस पैकेज की जानकारी दी है. इस पैकेज की शुरुआत कोलकाता से होगी. यह यात्रा भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन (Bharat Gaurav Tourist Train) के जरिए कराई जाएगी. इस टूर की शुरुआत 25 जून, 2023 से की जा रही है. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. आईआरसीटीसी की ओर से यात्रियों के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का प्रबंध किया जाएगा.

Experience the essence of Indian tradition and devotion as you set off on a soul-refreshing #journey on the Vaishnodevi Haridwar Bharat Gaurav Special Tour.

