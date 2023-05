हरिद्वार से लेकर माता वैष्णो के दर्शन का मौका, IRCTC लेकर आया 8 दिनों का टूर पैकेज, बस इतना है किराया

IRCTC Tour Package: भारतीय रेलवे के उपक्रम आईआरसीटीसी की ओर से आए दिन पर्यटन स्थलों के साथ-साथ धार्मिक स्थलों के लिए टूर पैकेज पेश किया जाता है. इसी कड़ी में आईआरसीटीसी ‘उत्तर भारत देवभूमि दर्शन’ पैकेज का संचालन करने जा रहा है. इस टूर पैकेज के अंतर्गत यात्रियों को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन (Bharat Gaurav Tourist Train) के जरिए वैष्णो देवी के साथ-साथ हरिद्वार, ऋषिकेश और अमृतसर की सैर कराई जाएगी.

11 जून से शुरू रहा है ये टूर

आईआरसीटीसी ने ट्वीट के जरिए इस पैकेज की जानकारी दी है. इस पैकेज की शुरुआत वडोदरा से होगी. यह यात्रा भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन के जरिए कराई जाएगी. इस टूर की शुरुआत 11 जून, 2023 से की जा रही है. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. आईआरसीटीसी की ओर से यात्रियों के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का प्रबंध किया जाएगा.

Leave behind your everyday worries and find inner #bliss on the Uttar Bharat Devbhumi Darshan #tour. Visit some of the holiest sites of #NorthIndia and the Jallianwala Bag.

Book now on https://t.co/3mr8Xb4OHY

— IRCTC (@IRCTCofficial) May 19, 2023