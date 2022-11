IRCTC Tour Package: काशी विश्वनाथ के साथ करें मां विंध्यवासिनी के दर्शन, बस इतना है किराया

नई दिल्ली. धार्मिक यात्रा पर जाने के इच्छुक तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी है. भारतीय रेलवे के उपक्रम आईआरसीटीसी (IRCTC) ने काशी विश्वनाथ के साथ मां विंध्यवासिनी के दर्शन कराने के लिए एक नया पैकेज लॉन्च किया है. यह ट्रेन टूर पैकेज 5 दिन और 4 रात का होगा. इस टूर पैकेज का नाम Kashi & Maa Vindhyavasini Darshan (SCBSR11) रखा गया है.

आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर इस टूर पैकेज की जानकारी दी है. इस पैकेज में यात्री थर्ड एसी और स्लीपर में यात्रा कर सकेंगे. हर गुरुवार दुर्ग से टूर पैकेज की शुरुआत होगी. इस पैकेज में आपको होटल में रुकने, ट्रेन टिकट, खाने-पीने आदि कई तरह की सुविधाएं मिलेगी.

किराया 6235 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू

पैकेज के खर्च की बात करें तो एक से 3 लोगों के ग्रुप के लिए कंफर्ट क्लास (थर्ड एसी) में प्रति व्यक्ति खर्च 85,00 रुपये से शुरू है जबकि स्टैंडर्ड क्लास (स्लीपर) में प्रति व्यक्ति खर्च 6400 रुपये से शुरू है. वहीं, 4 से 6 लोगों के ग्रुप के लिए कंफर्ट क्लास (थर्ड एसी) में प्रति व्यक्ति खर्च 8330 रुपये से शुरू है जबकि स्टैंडर्ड क्लास (स्लीपर) में प्रति व्यक्ति खर्च 6235 रुपये से शुरू है.

Steep in spirituality with IRCTC’s Kashi & Maa Vindhyavasini tour package starting at ₹6400/- onwards. Book on https://t.co/btXscHnA19 @AmritMahotsav @incredibleindia @tourismgoi @uptourismgov #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) November 21, 2022