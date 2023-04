बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, खूबसूरत घाटियां, गर्मियों में करें लेह-लद्दाख की सैर, IRCTC लाया है किफायती पैकेज

नई दिल्ली. लेह-लद्दाख सैलानियों के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है. यह जगह वेकेशन मनाने के लिए और एडवेंचर गतिविधियों के लिए शानदार जगह है. हिमालय की गोद में स्थित लेह-लद्दाख प्रकृति से घिरा हुआ है. यहां पर आप पैलेस, झीलों सहित कई अद्भुत आकर्षणों को देख सकते हैं. अगर आप भी गर्मियों के महीने में भी बर्फीली वादियों का लुत्फ उठाने चाहते हैं तो आप लेह-लद्दाख का टूर प्लान कर सकते हैं. लेह-लद्दाख का टूर करने वालों के लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) एक बेहद ही शानदार टूर पैकेज लेकर आया है.

यह टूर प्लान खास दिल्ली में रहने वालों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. टूर की शुरुआत नई दिल्ली एयरपोर्ट से होगी. इसमें आप बेहद ही कम खर्च में फ्लाइट के जरिए लद्दाख और लेह का टूर कर सकते हैं. 7 दिन और 6 रात वाले इस टूर पैकेज में सैलानियों को एयर टिकट, साइटसीन के लिए एसी गाड़ियां, होटल में रूम का इंतजाम, नाश्ता, लंच और डिनर, टूरिस्ट गाइड और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी सुविधाएं दी जाएंगी.

Experience the magical beauty of Ladakh – the “Land of High Passes”. From stunning mountain peaks and pristine lakes to colorful monasteries and fascinating culture, this breathtaking destination has something to offer everyone.

— IRCTC (@IRCTCofficial) March 28, 2023