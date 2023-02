गर्मियों के मौसम में करें लेह-लद्दाख की हसीन वादियों की सैर, IRCTC लाया किफायती पैकेज, बस इतना है किराया

नई दिल्ली. हर साल लाखों की संख्या में सैलानी लेह-लद्दाख जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी गर्मियों के मौसम में लेह-लद्दाख की वादियों की सैर करना चाहते हैं तो हम आपको आईआरसीटीसी (IRCTC) की टूर पैकेज के बारे में यहां जानकारी दे रहे हैं. पैकेज की शुरुआत हैदराबाद से होगी. इस पैकेज का नाम Leh With Turtuk Ex Hyderabad रखा गया है.

7 दिन और 6 रातों के इस टूर पैकेज की शुरुआत 4 मई, 2023 को होगी. पैकेज में आपको फ्लाइट के जरिए हैदराबाद से लेह ले जाया जाएगा. इसके बाद वापसी भी फ्लाइट के जरिए लेह से हैदराबाद तक होगी. पैकेज में फ्लाइट किराया, बस, होटल, खाना, गाइड और इंश्योरेंस आदि की सुविधाएं शामिल हैं.

कितने का है टूर पैकेज

पैकेज के खर्च की बात करें तो कंफर्ट क्लास में ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पर प्रति व्यक्ति खर्च 47,830 रुपये है. वहीं डबल ऑक्यूपेंसी का 48,560 रुपये और सिंगल ऑक्यूपेंसी का प्रति व्यक्ति खर्च 54,500 रुपये है. 5 से 11 साल के बच्चे के लिए बेड के साथ 45,575 रुपये और बिना बेड 41,750 रुपये चार्ज है.

Book a complete Leh-Ladakh experience with IRCTC Tourism and enjoy your hilly vacay hassel free. Grab your package Today! https://t.co/UuLpJtndN1@AmritMahotsav @incredibleindia @tourismgoi #bharatparv23 #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) February 23, 2023