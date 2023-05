तिरुपति से लेकर रामेश्वरम तक के दर्शन, IRCTC लेकर आया 11 दिन का टूर पैकेज, बस इतना है किराया

मुंबई. भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी (IRCTC) आपको दक्षिण भारत के मशहूर धार्मिक स्थलों पर घूमने का जबरदस्त मौका दे रही है. आईआरसीटीसी एक पैकेज लाने जा रही है जिसमें आपको बेंगलुरु, मैसूर, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वरम, मदुरै और तिरुपति घूमने का मौका मिलेगा. आईआरसीटीसी का यह ट्रेन टूर पैकेज 10 रात और 11 दिनों का होगा.

इस पैकेज की शुरुआत मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से होगी. यह यात्रा भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन (Bharat Gaurav Special Train) के जरिए कराई जाएगी. इस स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले यात्री छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठाणे, कल्याण, कर्जत, लोनावाला, पुणे, दौंड कुर्डुवाडी, सोलापुर और कलबुर्गी स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. इसमें ऑनबोर्ड और ऑफबोर्ड मिल्स की सुविधा मिलेगी.

Set off on a #journey across #SouthIndia to #explore the region’s rich #heritage and take #trips to the Mysuru Zoo and Lalbagh Botanical Garden. #Discover new wonders with the Bangalore-Mysore-Kanyakumari With Dakshin Bharat Gaurav Yatra #tourpackage.

— IRCTC (@IRCTCofficial) May 12, 2023