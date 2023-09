IRCTC के इस पैकेज से घूमें राजस्थान के मशहूर 6 शहर, खर्च करने होंगे बस इतने रुपये

IRCTC Tour Package: टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) समय-समय पर टूर पैकेज लॉन्च करता रहता है. इसी कड़ी में आईआरसीटीसी अपने यात्रियों को राजस्थान घूमने का मौका दे रहा है. इस पैकेज के जरिए आपको जयपुर, अजमेर, पुष्कर, जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर घूमने का मौका मिलेगा.

आईआरसीटीसी के इस पैकेज की शुरुआत 12 सितंबर, 2023 को हो रही है. 7 दिन और 6 रात के इस पैकेज के तहत आपको राजस्थान के 6 अलग-अलग शहर घूमने का मौका मिलेगा. इस पैकेज की शुरुआत राजस्थान की राजधानी जयपुर से होगी.

Experience the perfect blend of regal monuments, #religious sites, ancient traditions and folk art, music and dance with a tour to #Rajasthan.

Book now on https://t.co/BqlMwJoj1K#DekhoApnaDesh #Travel pic.twitter.com/YGJ0n9O76L

— IRCTC (@IRCTCofficial) September 6, 2023