IRCTC Tour Package: शिमला-मनाली की खूबसूरत वादियों में घूमने का मौका, रहना-खाना फ्री, सिर्फ इतना है किराया

नई दिल्ली. अगर आप शिमला और मनाली खूबसूरत वादियों में घूमने-फिरने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के जरिए आपको शिमला, मनाली और चंडीगढ़ घूमने का मौका मिलेगा.

आईआरसीटीसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है. इस पैकेज की शुरुआत ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से होगी. इस 7 रात और 8 दिन के पैकेज के लिए किराया 44,690 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है. इसमें फ्लाइट टिकट, कैब सेवा, होटल, भोजन, गाइड आदि लगभग सब कुछ जरूरी चीजें शामिल हैं.

Wrapped in a pristine scenery of majestic Himalayan peaks and mystical forests of oak and pine, “Pahadon ki Rani – Shimla” has always been on the radar of travellers from all walks of life. Do not miss #IRCTC ‘s “SPECTACULAR SHIMLA” package. Learn more https://t.co/nRsiZV8x0s pic.twitter.com/tKj6tZ466A

— IRCTC (@IRCTCofficial) December 31, 2022