IRCTC Tour Package: आईआरसीटीसी लाया सिंगापुर-मलेशिया का हवाई टूर, जानें किराया और डिटेल्स

नई दिल्ली. अगर आप नए साल में सिंगापुर और मलेशिया घूमने की इच्छा रखते हैं तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) आपके लिए एक शानदार एयर टूर पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज के जरिए मलेशिया और सिंगापुर में आपको कई शानदार जगहें देखने को मिलेंगी. यह पूरी यात्रा 6 रात और 7 दिनों की होगी.

आईआरसीटीसी ने इस एयर टूर पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. इस पैकेज की शुरुआत नई दिल्ली से होगी. यह टूर 18 जनवरी, 2023 को शुरू होगा. पैकेज में सबसे पहले पर्यटकों को दिल्ली से क्वालालम्पुर ले जाया जाएगा. फिर सिंगापुर और इसके बाद ये यात्रा दिल्ली में ही खत्म होगी. इस पैकेज में जाने/आने की हवाई यात्रा, वीजा फीस, होटलों में ठहरने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था (ब्रेकफास्ट, लंच एवं डिनर) आआईआरसीटीसी द्वारा की जाएगी.

It is the perfect season to explore the gems of Singapore & Malaysia with IRCTC’S tour package starting from ₹135000/- pp* onwards. For more details, visit https://t.co/DAxOttD7zE@AmritMahotsav #AzadiKiRail

