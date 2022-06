IRCTC Tour Package: सस्ते में करें थाईलैंड की सैर, आईआरसीटीसी लाया है शानदार पैकेज

नई दिल्ली. थाईलैंड भारतीय टूरिस्टों के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन है. कोरोना महामारी काल को छोड़ दें, तो हर साल लाखों भारतीय वहां की सैर करने जाते हैं. इसी ट्रेंड को देखते हुए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) आपके लिए शानदार स्पेशल टूर पैकेज लेकर आया है. अगर आप थाईलैंड की सैर करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस स्पेशल टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं.

कोरोना से पहले 2019 में भारत से 20 लाख टूरिस्ट थाईलैंड गए, जिससे उसे 2.5 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू हासिल हुआ. इसी से आपको भारतीय टूरिस्ट का थाईलैंड के प्रति दीवानगी का अहसास हो जाएगा. अगर आप भी अगस्त थाइलैंड की राजधानी बैंकॉक और पटाया की सैर करना चाहते हैं, तो चलिए आईआरसीटीसी के इस पैकेज की चर्चा करते हैं.

आईआरसीटीसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस टूर पैकेज की जानकारी दी है. उसने अपने ट्वीट में कहा कि अगर आप थाईलैंड की खूबसूरती का मजा लेना चाहते हैं और साथ ही थाई मसाज के साथ बीच की खूबसूरती को नजदीक से देखना चाहते हैं, तो इस पैकेज का लाभ उठाएं. इस पैकेज की अवधि 6 दिन और 5 रात है. इसका नाम Thailand Delights Ex Imphal है. इसमें फ्लाइट से सफर कराया जाएगा. यात्रा की शुरुआत 11 अगस्त, 2022 से होगी.

White sandy beaches, bays, revitalizng Thai massage & so much more to explore & experience delightful Thailand. with #IRCTC Air tour package of ₹47,775/- pp* for 6D/5N. For details, visit https://t.co/PuqqJDZ2Qw @AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) June 9, 2022