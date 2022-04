IRCTC Tour Package: आईआरसीटीसी लाया है उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में घूमने का शानदार मौका, सिर्फ इतना आएगा खर्चा

नई दिल्ली. अगर आप भी गर्मी की छुट्टियों में उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में घूमने-फिरने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के जरिए गर्मी की छुट्टियों में देहरादून, हरिद्वार, मसूरी और ऋषिकेश में घूम सकते हैं.

यह टूर पैकेज 4 रात और 5 दिन का है. इस पैकेज में रहने के साथ-साथ खाने की सुविधा भी शामिल है. आईआरसीटीसी के इस पैकेज में बोर्डिंग/डिबोर्डिंग हैदराबाद है. इस दौरान मसूरी में 2 रात और हरिद्वार में 2 रात का स्टे मिलेगा.

Never-ending scenic beauty awaits for you! Book with IRCTCTourism’s 5D/4N air tour package starting from ₹23635/- pp*. For more information, visit https://t.co/WACO4d8OAC . *T&C Apply@AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) April 8, 2022