IRCTC लाया शानदार ऑफर, लेह-लद्दाख समेत घूमें 7 खूबसूरत जगह, फ्री में मिलेंगी खास सुविधाएं

नई दिल्ली: अगर आप भी आने वाले दिनों में कहीं घूमने का का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है. इंडियन रेलवे (Indian Railways) आपको लेह-लद्दाख (Leh-Ladakh) समेत 6 जगह घूमने का मौका दे रहा है. इसके लिए आपको सिर्फ 32000 रुपये खर्च करने होंगे. बता दें इस पैकेज की शुरुआत अहमदाबाद से होगी यानी आप अपनी यात्रा अहमदाबाद से शुरू करेंगे. irctctourism.com के मुताबिक, मुंबई से लेह की यात्रा इंडिगो के जरिए होगी. इस यात्रा में अहमदाबाद- लेह- नुब्रा- तुर्तुक- पैंगोंग- लेह- अहमदाबाद आदि डेस्टिनेशन शामिल हैं.

आपको बता दें अहमदाबाद हवाई अड्डे से आपकी यात्रा शुरू होगी. यहां से आपको होटल में चेकइन करना होगा. इसके बाद ही आपकी यात्रा यहां से शुरू होगी.

यह भी पढ़ें: PNB सस्ते में बेच रहा 13598 मकान, दुकान और एग्रीकल्चर लैंड, जानें कैसे खरीद सकते हैं आप?

IRCTC ने किया ट्वीट

IRCTC ने ट्वीट करके इस पैकेज के बारे में जानकारी दी है. इस टूर पैकेज की शुरुआत 27 अगस्त से अहमदाबाद से होगी. इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप IRCTC पर्यटन की वेबसाइट – irctctourism.com पर भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं.

Fly to the wonderland that is #Leh-Ladakh & spend 7 days & 6 nights in the lap of #nature. To book this all-incl. air tour package for Rs.32,760/-pp*, visit https://t.co/G2gv6WHsvK

— IRCTC (@IRCTCofficial) July 19, 2021