खुशखबरी: फ्रांस की ये बड़ी कंपनी इस साल भारत में करेगी 30,000 कर्मचारियों की हायरिंग, इन कंपनियों में भी बंपर नौकरी

फ्रांस की इंफोर्मेशन टेक्नोलाॅजी (IT) कंपनी कैपजेमिनी (Capgemini) इस साल भारत में 30,000 कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी. यह पिछले साल से 25% अधिक होगी. कंपनी ने कहा कि वह भारत में अपनी उपस्थिति का और फायदा उठाना चाहती है. भारत में कैपजेमिनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विन यार्डी (Ashwin Yardi, chief executive of Capgemini in India) ने एक इंटरव्यू में कहा कि नई हायरिंग से इस साल हम कंपनी के राजस्व में 7 से 9% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं. इसमें 50 प्रतिशत फ्रशर्स और 50 प्रतिशत लेटरल की नियुक्ति की जाएगी.पेरिस स्थित आईटी कंपनी कैपजेमिनी के लिए भारत सबसे बड़ा टैलेंट केंद्र है. कंपनी में कुल 270,000 कर्मचारी काम करते हैं. इसमें केवल भारत में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 125,000 हैं. कंपनी ने पिछले साल भारत में लगभग 24,000 लोगों को काम पर रखा था.यार्डी ने कहा कि इस साल की भर्ती उभरते डिजिटल स्किल्स जैसे क्लाउड, इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (artificial intelligence (AI), 5 G, एज कंप्यूटिंग (edge computing)और साइबरसिटी (cybersecurity) में होगी. बता दें कि दिसंबर तिमाही में कैपजेमिनी ने डिजिटल और क्लाउड (Digital and cloud )से 65% राजस्व हासिल किया था.कैपजेमिनी के अलावा इंफोसिस लिमिटेड (Infosys Ltd)ने भी कर्मचारियों की संख्या में इजाफा करेगी. कंपनी मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 में देश के 24,000 कॉलेज स्नातकों को नौकरी देगी. तो वहीं, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्प (Cognizant Technology Solutions Corp.)के भारत में 200,000 से अधिक कर्मचारी हैं. कंपनी इस साल 2021 में 23,000 से अधिक लोगों को काम पर रखने का ऐलान किया है, जो पिछले साल से 35% अधिक होगी.