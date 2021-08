वित्त मंत्रालय आपको भी हर महीने देगा 1.30 लाख रुपये कैश? जानें क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली: क्या आपके पास भी कोई मैसेज आया है, जिसमें लिखा है कि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) 1.30 लाख रुपये पहर महीने इमरजेंसी कैश बांट रहा है. अगर आपके पास भी इस तरह का कोई भी मैसेज आया है तो सावधान हो जाएं. इन दिनों सोशल मीडिया पर ये मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है. जब PIB Fact Check ने इस वीडियो को देखा तो इसकी सच्चाई के बारे में पता लगाया है. आइए आपको बताते हैं क्या है सच-

PIB Fact Check ने जब इसकी पड़ताल की इसको पूरी तरह से फेक घोषित किया है. पीआईबी ने बताया कि वित्त मंत्रालय की ओर से इस तरह का कोई भी प्लान नहीं चलाया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: LPG Gas Cylinder Price: 73.5 रुपये महंगा हो गया गैस सिलेंडर, चेक करें इस महीने का रेट

पीआईबी ने किया ट्वीट

पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि एक वॉट्सऐप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत का वित्त मंत्रालय लोगों को इमरजेंसी कैश मुहैया करा रहा है. इमरजेंसी कैश के रूप में वित्त मंत्रालय लोगों को 6 महीने के लिए 1.30 लाख रुपये महीना दे रहा है.

This WhatsApp forward claiming that @FinMinIndia is providing emergency cash where recipients will receive Rs 1,30,000 per month for 6 months is #FAKE!

❌Don’t believe this message

❌Don’t forward such links

❌Never disclose personal information on such websites#PIBFactCheck pic.twitter.com/3okZwNHyhA

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 29, 2021