नई दिल्‍ली. वित्‍तवर्ष 2021-22 का इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि तेजी से नजदीक आ रही है. करदाताओं के पास आज के बाद सिर्फ एक हफ्ता और बचा है, जबकि ई-फाइंलिंग पोर्टल पर तकनीकी खामियां खत्‍म होने का नाम नहीं ले रहीं. इस बीच आयकर विभाग ने समय बढ़ाने को लेकर बड़ा अपडेट दिया है.

आयकर विशेषज्ञों और करदाताओं को उम्‍मीद है कि पिछले दो वित्‍तवर्ष की तरह इस बार भी सरकार रिटर्न भरने की अंतिम समय सीमा को बढ़ाएगी, लेकिन विभाग ने एक ट्वीट के जरिये इन संभावनाओं को खत्‍म कर दिया. आयकर विभाग ने शनिवार को ट्वीट कर कहा- डियर टैक्‍सपेयर्स, अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न नहीं भरा है तो अंतिम समय सीमा का ध्‍यान रखें. आकलन वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 है. अब समय नहीं बचा है, जल्‍द दाखिल करें. इसके लिए आप http://incometax.gov.in पर विजिट कर सकते हैं.

Dear taxpayers,

Do remember to file your ITR if you haven’t filed yet.

The due date to file ITR for AY 2022-23 is 31st July, 2022.

No time to spare #FileNow

Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf #ITR pic.twitter.com/METL0Y8h1b

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 23, 2022