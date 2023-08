नई दिल्ली. ITR भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई को बीत चुकी है. अब लोग अपने रिफंड का इतंजार कर रहे हैं. कई लोगों को रिफंड प्राप्त भी हो चुका है और बाकियों का अभी प्रोसेस में है. इसी बीच एक नए तरह के स्कैम ने सबकी चिंता बढ़ा दी है. टैक्स रिफंड के नाम पर लोगों का खाता खाली किया जा रहा है. इसमें ठग लोगों का रिफंड होने की बात कहकर उनसे खाता डिटेल अपडेट करने की गुजारिश कर रहे हैं. जो लोग झांसे में आकर ऐसा कर रहे हैं उनके अकाउंट खाली हो रहे हैं.

इसे लेकर पीआईबी ने एक फैक्ट चेक किया है और कहा है कि आयकर विभाग इस तरह के कोई मेसेज नहीं भेज रहा है. उन्होंने कहा कि यह मेसेज फर्जी है और लोगों को इस तरह के फर्जीवाड़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए. साथ ही यह भी कहा गया है कि अपनी निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को सौंपने से बचना चाहिए.

क्या है मेसेज?

अंग्रेजी में भेजे जा रहे इस मेसेज में लिखा है, “आपका XXXX रुपये का इनकम टैक्स रिफंड अप्रूव कर दिया गया है. कृपया अपने अकाउंट नंबर XXXX को वैरिफाई करें. अगर यह गलत है तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी को इस लिंक पर जाकर अपडेट करें.” पीआईबी ने इसे फर्जी बताते हुए कहा है कि आयकर विभाग ने इस तरह का कोई मेसेज नहीं भेजा है. ऐसे मेसेज के झांसे में आने से बचें.

A viral message claims that the recipient has been approved for an income tax refund of ₹ 15,490.#PIBFactCheck

✔️ This claim is .

✔️ @IncomeTaxIndia has sent this message.

✔️ of such scams & from sharing your personal information. pic.twitter.com/dsRPkhO3gg

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 2, 2023