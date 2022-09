भारत में डायबिटिक रेटिनोपैथी को नियंत्रित करना - यह बहुत आसानी से नहीं होने वाला है

भारत की स्थिर आर्थिक विकास की रफ़्तार की वजह से लोगों के जीवन स्तर में पहले की तुलना में काफ़ी सुधार हुआ है. खास तौर पर, बड़े शहरों और शहरी इलाकों में लोगों की ज़िदंगी काफ़ी आसान हुई है. शहरों में रहने वाले लोगों की जीवनशैली अब पश्चिमी देशों से बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती है. इस बेहतर जीवनशैली का ही नतीजा है कि शहरी भारतीय अब बहुत-सी पुरानी तरह की बीमारियों और मुश्किल हालात से दूर हैं. जैसे कि कुपोषण, साफ़-सफ़ाई का खराब स्तर, गंदे भोजन और पानी जैसी समस्याओं से परेशान नहीं हैं.

हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, यहां भी कुछ वैसा ही है. रहन-सहन का अच्छा स्तर, शहरीकरण के विस्तार और बेहतर खान-पान की सुविधाओं के साथ जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां भी बढ़ रही हैं. खास तौर पर बच्चों में मोटापे का बढ़ना और मोटापे की वजह से हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का भी प्रसार हुआ है.

साल 2019 तक भारत में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या 77 मिलियन तक थी. साथ ही, 43.9 मिलियन मरीज़ ऐसे थे जिनकी बीमारी की पहचान नहीं हो पाई थी. वैश्विक स्तर पर, हर दो में से एक वयस्क डायबिटीज़ मरीज़ (इसमें भी टाइप 2 डायबिटीज की संख्या ज़्यादा है, 20–79 वर्ष की आयु सीमा में) अपनी बीमारी और इसके लक्षणों के बारे में नहीं जानते हैं.

भविष्य में इस संख्या के बढ़ने के आसार हैं. इंटरनेशनल डायबिटीज फ़ेडरेशन एटलस 2019 के मुताबिक, 2030 तक डायबिटीज़ मरीज़ों की संख्या बढ़कर 101 मिलियन तक हो सकती है. 2045 में यह संख्या बढ़कर 134 मिलियन तक पहुंच जाएगी. भारत जैसे देश में जहां स्वास्थ्य सेवाओं का संकट है, वहां यह एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है. डायबिटीज़ के साथ बहुत सी और बीमारियों का भी खतरा बना रहता है, क्योंकि शरीर के कई अंगों के काम करने की क्षमता प्रभावित होती है. डायबिटीज़ मरीजों के साथ किडनी की समस्या होने का खतरा भी ज़्यादा होता है. निचले हिस्से और आंखों को भी इस बीमारी की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है.

वैश्विक स्तर पर आंखों की रोशनी जाने की डायबिटीज़ पांचवीं सबसे बड़ी वजह बन चुकी है. आंखों की रोशनी का कम होना और अंधेपन का बहुत बड़ा कारण डीआर यानी डायबिटिक रेटिनोपैथी है. कामकाजी लोगों की आंखों की रोशनी जाने की सबसे बड़ी वजहों में से एक डीआर है. इस बीमारी से लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है.

इसे चुपके से आंखों की रोशनी चुराने वाला चोर भी कह सकते हैं: डीआर में आंखों में दर्द नहीं होता है, न कोई संकेत मिलते हैं. डॉक्टर मनीषा अग्रवाल, जॉइंट सेक्रेट्री, रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया का कहना है कि मरीज़ों को शुरुआत में सिर्फ़ पढ़ने में दिक्कत आती है. यह परेशानी चश्मा बदलने के बाद भी बनी रहती है. इसका मतलब है कि जब तक लक्षण पकड़ में आते हैं, तब तक आंखों की रोशनी को काफ़ी नुकसान हो चुका होता है. हालांकि, एक बार इस बीमारी की पहचान हो जाने के बाद, डीआर की वजह से आंखों की रोशनी के कम होने को सही इलाज़ के ज़रिए रोका जा सकता है. आंखों में डीआर की जांच के लिए किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ से दिखाना होता है. जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उन्हें साल में एक बार डीआर टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए.

जागरुकता की कमी

भारत में डायबिटीज़ के 18% मरीज़ डीआर के भी शिकार हैं. इसका मतलब है कि हर 5 में से एक डायबिटिक डीआर से पीड़ित है. Netra Suraksha सीज़न 1 के राउंडटेबल डिस्कशन में सेंटर फ़ॉर साइट नई दिल्ली के डायरेक्टर इन वर्टिओरेटिनल और यूविएल (आंखों का एक हिस्सा) डिसऑर्डर के डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश तलवार ने कहा, अभी तक लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें डीआर की जांच के लिए नियमित तौर पर आना है. इस जागरुकता की कमी की वजह से समाज के स्तर पर डीआर से लड़ना बहुत चुनौतीपूर्ण है. अपने परिवार या दोस्तों में किसी डायबिटीज मरीज़ों से बातचीत याद करें – क्या आपने कभी उनके मुंह से डायबिटिक रेटिनोपैथी का नाम सुना है?

यह एक चिंताजनक स्थिति है. डीआर खास तौर पर कामकाजी लोगों 20-70 साल के मरीजों को नुकसान पहुंचाता है. इसका मतलब है कि परिवार के कमाने वाले लोग, जो पहले से ही डायबिटीज़ मरीज़ हैं उन्हें डीआर की वजह से रोज़गार से हाथ धोना पड़ सकता है. यह स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है. हालांकि, एक अच्छी बात यह है कि डीआर की वजह से आंखों की रोशनी को जाने से रोका जा सकता है. इसके लिए ज़रूरी है कि समय पर लक्षणों की पहचान की जा सके. साथ ही, समय पर अपने डॉक्टर से सही इलाज़ कराना भी ज़रूरी है.

Network18 ने Novartis के साथ मिलकर ‘Netra Suraksha’ – डायबिटीज़ के ख़िलाफ़ भारत की जंग, मुहिम की शुरुआत की है. हमारी कोशिश है कि लोगों को डीआर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं. इस मुहिम का उद्देश्य डीआर के बारे में लोगों के बीच जागरुकता बढ़ाना है. इसके लिए जानकारी भरे लेख के साथ जांच कैंप लगाकर उनकी आंखों की जांच करना है. हमें उम्मीद है कि एक बार डायबिटीज़ मरीज़ों को जब इस बारे में जानकारी हो जाएगी, तो वह अपने और परिवार की सेहत के लिए डीआर की जांच कराने को गंभीरता से लेने लेंगे.

डीआर विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी

हालांकि, भारत में एक और मुश्किल है कि डीआर का इलाज़ करने के लिए पर्याप्त संख्या में कुशल नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं हैं. भारत में इस वक्त तकरीबन 12000 नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं (इनमें से करीब 3500 रेटिना स्पेशलिस्ट हैं). रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी बहुत गंभीर है – 1.26 मिलियन लोगों पर 1 रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद है7. अगर हम इसे डायबिटीज़ मरीजों के साथ जोड़ें, तो आंकड़ा और भी गंभीर है. भारत में नेत्र रोग विशेषज्ञों की संख्या (12000) को डायबिटीज़ मरीजों के साथ जोड़कर देखें, (2030 तक भारत में 100 मिलियन लोग डायबिटिक होंगे), तो यह आंकड़ा डरावना है. इसका मतलब है कि 8,333 डायबिटीज़ मरीजों पर सिर्फ़ 1 नेत्र रोग विशेषज्ञ मौजूद है. डायबिटीज़ मरीज़ों को साल में एक बार अपनी आंखों की जांच ज़रूर करानी चाहिए. इस तथ्य को ध्यान में रखें, तो भारत में नेत्र रोग विशेषज्ञों की बहुत कमी है.

यह ऐसी समस्या है, जिसका समाधान नीतियों के स्तर पर ही हो सकता है. मांग और आपूर्ति के बीच में यह असंतुलन आने वाले दिनों में और गहरा होने वाला है. हालांकि, आर्टिफ़िशयल इंटेलिजेंस की दिशा में इस लिहाज से कुछ अच्छी प्रगति हुई है. इन एआई से लैस कैमरों से डीआर की स्क्रीनिंग आसानी से की जा सकती है. इस तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर भविष्य में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी की कुछ हद तक भरपाई की जा सकती है.

बीमारी अचानक ही सिर पर डाल सकती है खर्चों का पहाड़

डीआर खास तौर पर कम उम्र के डायबिटीज़ मरीज़ों में नज़र आ रहा है (विशेष तौर पर टाइप 2). आंखों की रोशनी जाने की वजह से किसी इंसान की कमाने की सारी क्षमता खत्म हो जाती है. भले ही उसकी उम्र कम ही क्यों न हो. अगर डीआर कम उम्र में ही हो जाए, तो किसी शख्स के भविष्य की योजनाओं और रिटायरमेंट प्लान पर असर पड़ सकता है. हो सकता है कि ऐसे मरीज़ के बच्चे छोटे हों, उनकी पढ़ाई और दूसरे खर्चे ज़्यादा हों. इसके बावज़ूद, उनकी कमाई ज़्यादा नहीं हो. आंखों की रोशनी का जाना उनकी मुसीबतें और खर्चे दोनों बढ़ा सकता है. खर्चे कई तरह से बढ़ सकते हैं, जैसे कि अटेंडेंट की ज़रूरत, रीहैबिटिलेशन, ट्रेनिंग और कोई नया कौशल सीखने की कोशिश.

सबसे बड़े खर्चे इलाज़ में होने वाला खर्च है. डीआर की वजह से आंखों की रोशनी के लक्षणों के फैलने के बाद अनदेखा नहीं किया जा सकता है. इसके बाद मरीज़ को कई तरह के टेस्ट, जांच, डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. इनमें काफ़ी खर्च आता है. अगर आप किसी छोटे कस्बे या गांव में रहते हैं, तो यह खर्च और बढ़ सकता है. इलाज़ के लिए शहर आने-जाने का भी खर्च काफ़ी होता है. ऐसे में इलाज, दवाइयों और जांच के साथ सफर, यात्रा व्यय वगैरह के खर्चे और जुड़ जाते हैं.

इन खर्चों में इंश्योरेंस आपकी मदद सकता है. हालांकि, इसके लिए ज़रूरी है कि डायबिटीज़ से जुड़ी कोई अन्य बीमारी या डीआर के लक्षण इंश्योरेंस के वेटिंग पीरियड के दौरान विकसित नहीं होने चाहिए. ज़्यादातर इंश्योरेंस का वेटिंग पीरियड (कुछ के तो सालों में होते हैं) डायबिटीज़ संबंधित बीमारियों के लिए यह वेटिंग पीरियड अमूमन बहुत ज़्यादा होता है. कुछ डायबिटीज़ संबंधित इंश्योरेंस पॉलिसी का वेटिंग पीरियड इतना ज़्यादा नहीं होता है. हालांकि, उनके साथ भी कुछ अपवाद जुड़े होते हैं. इसका मतलब है कि अगर किसी के पास डायबिटीज़ संबंधित बीमारियों के लिए भी इंश्योरेंस है, तब भी उसमें बीमारी और इलाज़ से जुड़े सारे खर्चे शामिल नहीं होते हैं. मरीज़ को अपनी जेब से भी कई तरह के बिलों का भुगतान करना पड़ सकता है.

डायबिटीज़ मरीज़ों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी की कीमत भी ज़्यादा होती है. 2016 से 2019 के बीच डायबिटीज़ से जुड़ी बीमारियों का मेडिकल क्लेम 120% तक बढ़ा है. इसमें भी क्लेम करने वाले मरीज़ों की उम्र 20 से 30 साल के बीच है. ज़ाहिर है कि इस तरह के ट्रेंड को देखने के बाद, इंश्योरेंस पॉलिसी की कीमतों में भी इज़ाफ़ा हुआ है.

बीमारी से बचाव हमेशा इलाज़ से बेहतर है

इन सब खतरों को देखते हुए, किसी डायबिटीज़ के मरीज़ को अपनी आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? शुरुआती स्तर पर अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच कराते रहें और डॉक्टर से इसे नियंत्रित रखने के लिए सलाह लें. इसका मतलब यह भी है कि आपको कई स्तर पर ध्यान रखना होगा – आपका ब्लड प्रेशर, सीरम लिपिड लेवल, मिनरल और विटामिन की कमी और खास तौर पर अपने खान-पान का ध्यान रखना, रोज कसरत करना और वजन को बढ़ने से रोकना.

इसके अलावा, एक ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए. ऐसा इंश्योरेंस लेना जिसमें डायबिटीज़ से जुड़ा इलाज़ शामिल हो. पॉलिसी में कौन सी बातें शामिल हैं और कौन सी नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी लें. वेटिंग पीरियड कितना होगा इसे ठीक से जानें और सभी नियमों और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ें. जितना ज़्यादा आप इसके बारे में अभी जानेंगे, आपके लिए ज़रूरत के वक्त में फ़ैसला लेना उतना ही आसान होगा.

तीसरा, आपको यह करना है कि हर साल अपने आंखों के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है और डीआर की जांच नियम से करवानी है. डीआर के लक्षण बीमारी की शुरुआत में पकड़ में आ सकते हैं. जितनी जल्दी बीमारी पकड़ में आ जाएगी, उसे फैलने से रोकना उतना ही आसान होगा.

आखिरकार, डीआर से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें और खुद को अपडेट करें. शुरुआत करने के लिए Netra Suraksha मुहिम वेबसाइट अच्छी जगह है. यहां पर आप पैनल डिस्कशन, वीडियो, और जानकारी से भरे लेखों के ज़रिए गहराई से इस बारे में जान सकते हैं. अपनी आंखों की रोशनी को बचाने के लिए चैंपियन की तरह लड़ें और अपने दोस्तों और परिवार को भी इस मुहिम में शामिल करें.

