जल्द ही कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू करेगा जेट एयरवेज, DGCA से मिली अनुमति

नई दिल्ली. तीन साल बाद एक बार फिर विमानन कंपनी जेट एयरवेज (Jet Airways) के विमान फ्लाइट्स भरने के लिए तैयार हैं. डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए (DGCA) ने जेट एयरवेज को फिर से संचालन शुरू करने के लिए एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट यानी एओसी (AOC) दे दिया है.

अप्रैल, 2019 से बंद पड़ी थी जेट एयरवेज

अप्रैल, 2019 से बंद पड़ी हुई जेट एयरवेज नए प्रमोटर जालान-कलरॉक कंसोर्टियम के मातहत फिर से परिचालन शुरू करने की प्रक्रिया में है. जालान-कालरॉक कंसोर्टियम फिलहाल जेट एयरवेज के प्रमोटर हैं. पहले इस एयरलाइन का स्वामित्व नरेश गोयल के पास था और उन्होंने 17 अप्रैल, 2019 को इसकी अंतिम फ्लाइट संचालित की थी.

DGCA (Directorate General of Civil Aviation) grants air operator certificate (AOC) to Jet Airways to resume flight operations, a senior DGCA official. pic.twitter.com/p4dQoaJauB

— ANI (@ANI) May 20, 2022