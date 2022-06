नई दिल्‍ली. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए SBI YONO और SBI YONO LITE ऐप पेश किया था. यह ऐप बैंक की सभी सेवाओं के लिए एक तरह से सिंगल विंडो की तरह काम करता है.

YONO ऐप के जरिये ग्राहक अपनी ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं. इससे लोन के लिए अप्‍लाई करना और प्री-अप्रूव्‍ड लोन की जानकारी लेने के अलावा किसी को फंड ट्रांसफर जैसी सुविधा भी उठाई जा सकती है. यह ऐप आपको पैसे अपने खाते मे मंगाने या अपने खाते से दूसरे को भेजने जैसी सुविधाएं देता है. बैंक की सभी सेवाओं का ऑनलाइन प्रारूप इस ऐप में मौजूद रहता है.

टिकट बुकिंग की भी सुविधा

एसबीआई का YONO ऐप आपको न सिर्फ पैसे ट्रांसफर करने और खाते में मंगाने की सुविधा देता है, बल्कि इसके जरिये आप ट्रेन और प्‍लेन के टिकट भी बुक कर सकते हैं. इतना ही नहीं ऑनलाइन शॉपिंग में भी यह ऐप मददगार है. इसके जरिये आप ऑनलाइन शॉपिंग, बिल भुगतान जैसी सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं.

YONO ऐप के जरिये किसी को पैसे भेजने के लिए आपको पहले अपने खाते में बेनिफिशियरी एड करना होगा. जिस तरह ऑनलाइन बैंकिंग के जरिये पैसे भेजने से पहले बेनिफिशियरी जोड़ना होता है. यह काम काफी आसान है और घर बैठे अपने मोबाइल से ही पूरा किया जा सकता है.

इन स्‍टेप्‍स को फॉलो कर जोड़ें बेनिफिशियरी

-सबसे पहले अपने मोबाइल में SBI YONO App डाउनलोड करें.

-ऐप में लॉगिन कर Yono Pay पर क्लिक करें.

-इसके बाद Profile Management को सिलेक्ट करें.

-अब Add/Manage Beneficiary के ऑप्शन पर क्लिक करें.

-इसके बाद एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड डालकर सबमिट बटन दबाएं.

-आप जिस प्रॉसेस के जरिये पैसे भेजना चाहते हैं, उसे सेलेक्‍ट करें. जैसे-एनईएफटी, आरटीजीएस अथवा आईएमपीएस.

-अब Account Number चुने और Next सेलेक्‍ट करें.

-आप किसी लाभार्थी का एसबीआई खाता जोड़ना चाहते हैं तो SBI Account को चुनना होगा और उसके बाद उनका अकाउंट डिटेल डालकर Next बटन को चुनें.

-आप ऐसे किसी व्‍यक्ति को पैसे भेज रहे हैं जिसका खाता एसबीआई के बजाए अन्‍य किसी बैंक में है तो Bank Account पर क्लिक करें.

-फिर लाभार्थी के खाते की डिटेल डालकर Next ऑप्‍शन पर क्लिक करें.

पैसे भेजने के लिए यह कदम उठाएं

-अब आपको एक रुपये भेजने का ऑप्‍शन दिखेगा. इसे सेलेक्‍टर करके Pay के ऑप्शन पर क्लिक करें.

-आपके स्क्रीन पर कंफर्म का नोटिफिकेशन आएगा, जिसे चेक करने के बाद Confirm पर क्लिक करें.

-आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे टाइप करके Next पर क्लिक करना होगा.

-प्रक्रिया पूरी होने के 24 घंटे के भीतर लाभार्थी आपके खाते से जुड़ जाएगा और मनचाही रकम भेज सकेंगे.

