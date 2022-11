Kaynes Technology IPO: कल धमाकेदार लिस्टिंग के लिए तैयार रहें निवेशक! करेगा मालामाल

हाइलाइट्स 858 करोड़ रुपये का यह आईपीओ 34 गुना सब्सक्राइब हुआ था. ज्यादातर ब्रोकरेज फर्म्स ने इसे सब्सक्राइब करने की ही सलाह दी थी. वित्त वर्ष 2021-22 के मुनाफे पर केनस के शेयरों का PE 82 गुना है.

नई दिल्ली. केनस टेक्नोलॉजी के आईपीओ (Kaynes Technology IPO) में निवेश करने वाले बहुत कम लोगों को इसके अलॉट हुए हैं. इसकी वजह आईपीओ के लिए बहुत अधिक सब्सक्रिप्शन है. जिन्हें कंपनी के शेयर अलॉट हो चुके हैं, वे बेसब्री से इसकी लिस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं.

Kaynes Technology कल (22 नबम्बर 2022) को दोनों प्रमुख इंडेक्सों पर लिस्ट हो जाएगा. ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एयरोस्पेस एंड डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवे से जुड़ी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ साइकिल सपोर्ट देने वाली इस कंपनी के आईपीओ से निवेशकों को अच्छे रिटर्न मिलने की तगड़ी उम्मीद है.

कई ब्रोकरेज ने दी थी सब्सक्राइब करने की सलाह

बता दें कि 858 करोड़ रुपये का यह आईपीओ 34 गुना सब्सक्राइब हुआ था. ज्यादा ब्रोकरेज फर्म्स ने इसे सब्सक्राइब करने की ही सलाह दी थी, क्योंकि कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ रहा है और सरकार भी घरेलू डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास कर रही है, जोकि इस कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण है. मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट कहती है कि इस शेयर का ग्रे-मार्केट प्रीमियम भी इश्यू प्राइस से 40 फीसदी ऊपर चल रहा है. ऐसे में इसकी लिस्टिंग भी जबरदस्त होने की संभावना है.

वित्त वर्ष 2021-22 के मुनाफे पर केनस के शेयरों का PE 82 गुना है. इसका EV/EBIDTA 38 गुना और EV/Sales 5 गुना है. आनंदराठी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, “कंपनी की हालिया ग्रोथ, मजबूत रेवेन्यू की संभावना और ऑटोमेशन की बढ़ती डिमांड को देखते हुए स्टॉक वैल्यूएशन ठीक लगती है.”

इसी सेक्टर ने दिया अच्छा प्रॉफिट

बता दें कि इससे पहले भी इसी सेक्टर के स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया था. DCX Systems Ltd, Data Patterns India Ltd, Dreamfolks Services Ltd, Krishna Defence & Allied Industries Ltd, Paras Defence and Space Technology Ltd और MTAR Technology ने भी अपना-अपना आईपीओ बाजार में उतारा था. इन सभी के आईपीओ को आम आईपीओ के मुकाबले अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.

मामला केवल अच्छे रिस्पॉन्स तक ही सीमित नहीं है. इन कंपनियों के शेयर्स ने लिस्टिंग पर अच्छा मुनाफा भी बनाकर दिया था. अच्छा मुनाफा देने वालों में Mazagon Dock Shipbuilders Ltd, Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd, Cochin Shipyard Ltd, Bharat Dynamics Ltd और Hindustan Aeronautics के शेयर शामिल हैं. इस वित्त वर्ष में इन कंपनियों के शेयर अब तक 69 फीसदी से 240 फीसदी तक बढ़ चुके हैं.

बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न

इसी सेक्टर की कंपनियों Bharat Forge, Bharat Electronics और Larsen & Toubro के शेयर्स में 14 -50 फीसदी तक तेजी देखने को मिली है. इसी समय के दौरान Sensex और Nifty दोनों करीब 4.4 फीसदी बढ़े हैं. डिफेंस के शेयरों में 2022 के बजट के बाद तेजी देखने को मिली थी. बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को प्राथमिकता देने की बात कही थी.

