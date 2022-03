IRCTC Package: घूमना चाहते हैं असम और मेघालय? IRCTC लेकर आया है शानदार पैकेज, जानिए डिटेल

नई दिल्ली. अगर आप असम और मेघालय में घूमने-फिरने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज में शानदार क्रूज से ब्रह्मपुत्र नदी (Brahmaputra River) यात्रा भी शामिल है.

कितने का है यह टूर पैकेज

इस पैकेज के अंदर आईआरसीटीसी गुवाहटी, शिलांग, चेरापुंजी और मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के माओलिनांग स्थल को कवर कर रहा है. इस पैकेज में आपको 5 रात और 6 दिन घूमने को मिलेगा. इस टूर पैकेज के लिए यात्रियों को 32,315 रुपये खर्च करने होंगे. इसी किराए में जीएसटी भी शामिल है.

आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर लिखा, ”ब्रह्मपुत्र नदी पर एक रोमांचक क्रूज का आनंद लेना चाहते हैं? हमारे 6D/5N टूर को बुक करे जो आपको #Northeast के सबसे दर्शनीय स्थलों की सवारी पर ले जाएगा.”

