नई दिल्‍ली. रिलायंस इंडस्‍ट्रीज (RIL) की सहयोगी कंपनी जियो (Reliance JIO) को 5 सितंबर 2021 को 5 साल पूरे हो गए हैं. इन 5 साल में रिलायंस जियो ने टेलिकॉम इंडस्‍ट्री (Telecom Industry) की तस्‍वीर को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है. आज से ठीक 5 साल पहले 5 सिंतबर 2016 को रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी (CMD Mukesh Ambani) ने जियो की लॉन्चिंग करते हुए कहा था, ‘द न्‍यूएस्‍ट एंड यंगेस्‍ट मेंबर ऑफ द रिलायंस फैमिली, जियो’ और आज ये कंपनी टेलिकॉम सेक्‍टर की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है. इसी दौरान उन्‍होंने टेलिकॉम सेक्‍टर के भविष्‍य को लेकर कहा था कि डाटा ही नया ईंधन (Data is new fuel) है.

JIO ने डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने में निभाई बड़ी भूमिका

जियो की लॉन्चिंग के दौरान किसी को उम्‍मीद भी नहीं होगी कि ये कंपनी केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया (Digital India) के लक्ष्‍य को हासिल करने में ही नहीं, देश की डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था (Digital Economy) को रफ्तार देने में भी इतनी बड़ी भूमिका निभाएगी. जियो ही वो पहली कंपनी है, जिसने वाइस कॉलिंग को पूरी तरह मुफ्त बनाया. कंपनी की फ्री वाइस कॉलिंग (Free Voice Calling) की घोषणा ने इस सेक्‍टर के दूसरे प्‍लेयर्स को परेशानी में डाल दिया था. इसके बाद टेलिकॉम सेक्‍टर में छिड़ी प्राइस वॉर (Price War) का फायदा सीधे ग्राहकों को मिला. धीरे-धीरे सभी टेलिकॉम कंपनियों को अपने प्‍लांस में बदलाव कर कीमतें (Cheaper Data Plans) कम करनी पड़ीं.

