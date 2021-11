आधार कार्ड में फोटो और मोबाइल नंबर कैसे बदलें, जानिए बेहद आसान तरीका

Aadhaar Card: अक्सर लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या एड्रेस सहित कई गलतियां होती है. इस वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है. इसको सही कराने के लिए लोग परेशान होते हैं. अगर आपके भी आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी है तो हमको बता रहे हैं कि घर बैठे कैसे इसको सही करा सकते हैं.

आधार कार्ड में व्यक्ति का नाम, उसकी जन्मतिथि, बायोमेट्रिक डेटा, फोटो ग्राफ, पता आदि जैसी तमाम जानकारी होती है. यह आधार कार्ड जीवन भर के लिए वैलिड रहता है. देश के नागरिकों को बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है. इसलिए इसे अपडेट रखना जरूरी है.

ऑनलाइन कर सकते हैं बदलाव

अगर आपके मोबाइल नंबर में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन में उसमें बदलाव कर सकते हैं. यहां तक आप उसमें अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं. UIDAI ने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को घर बैठे अपडेट करने की सुविधा मुहैया करा दी है. आधार कार्ड में नाम, पता और जन्मतिथि जैसे तमाम पर्सनल डिटेल को अपडेट करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड करना जरूरी है. ताकि अपडेट के दौरान उसी नंबर पर OTP भेजा जा सके.

जानिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे करें अपडेट

-सबसे पहले आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर विजिट करना होगा. इसके बाद जो नंबर आप जोड़ना चाहते हैं उस नंबर को दर्ज करें. इसके बाद कैप्चा भरना होगा. फिर Send OTP पर क्लिक करना होगा और अपने फोन नंबर पर भेजे गए OTP को दर्ज करना होगा. फिर सब्मिट पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको ऑनलाइन आधार सर्विस (Online Aadhaar Services) दिखाई देगा. यहां दी गई लिस्ट में नाम, पता, लिंग, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य तमाम चीजें दिखाई देंगी. आधार में फोन नंबर अपडेट करने के लिए मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करें. What do you want to update ऑप्शन को सेलेक्ट करना जरूरी होगा. फिर एक नया पेज खुलेगा और आपको कैप्चा दर्ज करना होगा. मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा. OTP का वेरिफिकेशन करना होगा. फिर Save and Proceed पर क्लिक करना होगा.

अगर आप अपने आधार कार्ड में फोटो में बदलाव करना चाहते हैं तो आपको आधार केंद्र (Aadhaar Centre) जाने से पहले बदलाव के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा.

जानिए फोटो में कैसे करें बदलाव

1 – सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबासइट uidai.gov.in पर विजिट करना होगा. फिर आपको Get Aadhaar सेक्‍शन में जाकर आधार एनरोलमेंट/अपडेट फॉर्म को डाउनलोड करना होगा.

2- फॉर्म को सही से भरें और इसे आधार एनरोलमेंट सेंटर में जाकर जमा कर दें.

3- एनरोलमेंट सेंटर में आपको फ‍िंगरप्रिंट्स, रेटीना स्‍कैन और फोटोग्राफ को दोबारा कैप्‍चर किया जाएगा

4- आपको आधार से जुड़ी जानकारी के अपडेट कराने के लिए 50 रुपये फीस देनी होगी.

5-आपके फोटो को अपडेट करने का एप्लीकेशन जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा आपको एक URN या अपडेट रिक्‍वेस्‍ट नंबर मिलेगा.

6- इस नंबर के जरिए आप अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं.

7- अपडेटेड पिक्‍चर के साथ आपको नया आधार कार्ड करीब 90 दिनों में मिल जाएगा.

