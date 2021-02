देश मेंप्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ( PMEGP ) का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले राज्याें में सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी का गृहराज्य गुजरात है. वर्ष 2019-20 में ही इस याेजना के तहत पूरे देश में3694 कराेड़ रुपये युवाओं काे राेजगार के अवसर उपलब्‍ध कराने के लिए दिए गए. इसमें से अकेले गुजरात के युवाओं ने 722 कराेड़ रुपये की मदद के साथ बेराेजगारी काे दूर करते हुए खुद का व्यवसाय खड़ा किया. आइए जानते हैं कि देश में इस याेजना का लाभ उठाने में गुजरात के अलावा काैन-काैन से राज्य शा‍मिल हैं.योजना का लाभ लेने में सबसे आगे पांच राज्याें की बात करें ताे सबसे पहले गुजरात आता है. वहीं, दूसरे नंबर परउत्तर प्रदेश, तीसरे पर तमिलनाडु, चाैथे पर जम्मू-कश्मीर, पांचवें पर राजस्थान है. इनके अलावा दिल्ली, चंडीगढ़, सिक्किम, पुडुचेरी, दमन-दीव, दादर नगर हवेली के युवाओं ने भी इस योजना से फायदा उठाया है. इन राज्‍यों के युवाओं ने पिछले साल 350 कराेड़ रुपये तक इस याेजना के तहत लिए.याेजना के तहत दाे साल में सात हजार कराेड़ से ज्यादा का फंड युवाओं काे आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र ने राज्याें काे दिया. इसमें जहां वर्ष 2018-19 में जहां 3306.60 कराेड़ रुपए जारी किए गए ताे वहीं 2019-2020 में यह 3694.48 कराेड़ तक पहंच गई. PMEGP स्कीम 2021 के तहत अधिक से अधिक लोगों को लोन देने पर केंद्र सरकार का फोकस है. अगर कोई व्यक्तिके तहत लोन लेते है तो आपको वर्ग के अनुसार लोन की राशि पर सब्सिडी भी भी दी जाती है.ये भी पढ़े -PMEGP योजना को केंद्र सरकार द्वारा देश एक बेरोजगार युवाओ को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है. इस योजना के अंतर्गत देश के बेरोजगार युवाओ को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 10 रूपये से लेकर 25 लाख रूपये तक का लोन मुहैया कराया जाता है .योजना का लाभ देश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रो के युवा उठा सकते है.योजना के तहत देश के जो इच्छुक लाभार्थी अपना रोजगार आरम्भ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लोन प्राप्त करना चाहते है तो उन्हेंके तहत आवेदन करना होगा. तभी वह इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते है.इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक (Applicant applying must be over 18 years of age) होनी चाहिए. वह अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते है.सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किसी भी संस्थान को पीएमईजीपी के तहत सहायता के लिए पात्र माना जा सकता है.ये भी पढ़े - वित्त मंत्री ने कहा, PM स्वनिधि स्कीम का अबतक 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों ने उठाया लाभ इस योजना के अंतर्गत ओपन कैटेगरी के बेरोजगार युवाओ को ग्रामीण विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 25% सब्सिडी दी जाएगी और शहरी विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 15% सब्सिडी दी जाएगी और इसमें आपको 10% पैसा खुद को ही देना होगा. स्पेशल केटेगरी /ओबीसी (SC, ST, OBC) एक्स सर्विसमैन के व्यक्ति को ग्रामीण विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 35% सब्सिडी दी जाती है और शहरी विभाग में उद्योग आरम्भ करने के लिए 25% सब्सिडी जिसमेंआपको 5% पैसा खुद को ही देना होगा.PMEGP योजना के तहत आप जिस तरह के उद्याेग लगा सकते है उनमेंवन, खनिज, खाद्य, कृषि आधारित, इंजीनियरिंग, रसायन, वस्त्राेद्याेग(खादी काे छाेडकर), सेवा और गैर परंपरागत ऊर्जा शामिल है.