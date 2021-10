नई दिल्‍ली. ब्रिटेन ने सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक पर भारी भरकम जुर्माना (Penalty on Facebook) लगाया है. बताया जा रहा है कि ब्रिटेन ने मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) की फेसबुक पर ये जुर्माने की कार्रवाई सूचना उल्‍लंघन (Information Breach) के मामले में की है. ब्रिटेन (Britain) ने सोशल मीडिया कंपनी पर 500 करोड़ रुपये (5 करोड़ डॉलर से अधिक) से ज्‍यादा का जुर्माना लगाया है.

फेसबुक ने जानबूझकर उल्‍लंघन किया: CMA

फेसबुक पर यह जुर्माना जीआईएफ प्लेटफॉर्म जिफी (Giphy) की खरीद के बाद जांच के दौरान नियामक के आदेश का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है. प्रतिस्पर्धा और बाजार प्राधिकरण (CMA) ने कहा कि फेसबुक ने जानबूझकर ऐसा किया है. लिहाजा, उस जुर्माना लगाना जरूरी हो गया है. सीएमए ने कहा कि कोई भी कंपनी कानून से बढ़कर नहीं हो सकती है. नियामक का कहना है कि फेसबुक जिफी के अधिग्रहण के बारे में पूरी जानकारी देने में असफल रही है. इसके अलावा फेसबुक जांच के दौरान जिफी का अपने प्लेटफॉर्म के साथ संचालन करने में भी नाकाम हुई है.

The UK fines Facebook over £50 million for information breach, reports AFP pic.twitter.com/gK4anUQFhK

