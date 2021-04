वाहन निर्माता बजाज ऑटो लिमिटेड (Bajaj Auto Limited) ने आज ऐलान किया है कि कंपनी के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष (Non-Executive Chairman) राहुल बजाज ने कंपनी के चेयरमैन पद से इस्तीफा (Rahul Bajaj Resigned) दे दिया है. राहुल बजाज साल 1972 से कंपनी का संचालन कर रहे हैं. वह पिछले करीब 5 दशक से बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े हुए हैं. उन्होंने अब अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है. वह 30 अप्रैल 2021 की शाम को कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक और चेयरमैन (Non-Executive Director and the Chairman) पद से सेवामुक्त हो जाएंगे.बजाज ऑटो की ओर से कहा गया है कि राहुल बजाज ने पिछले 5 दशक में कंपनी और ग्रुप की सफलता के लिए बड़ा योगदान दिया है. राहुल बजाज के बेहतरीन अनुभव और कंपनी में उनकी रुचि के साथ ही एक सलाहकार व मेंटर के तौर पर उनके अनुभव, ज्ञान तथा बुद्धिमत्ता से समय-समय पर फायदा मिलता रहेगा. इसलिए आज हुई निदेशक मंडल की बैठक में नॉमिनेशन एंड रिम्‍युनरेशन कमेटी (Nomination and Remuneration Committee) की सिफारिश पर राहुल बजाज को 1 मई 2021 से अगले 5 साल के लिए कंपनी के Chairman Emeritus के तौर पर नियुक्त करने को मंजूरी दी गई है.ये भी पढ़ें- Gold Price Today: गोल्‍ड की कीमत में आज आई मामूली तेजी, ताबड़तोड़ बढ़े चांदी के दाम, फटाफट देखें नए भाव बजाज ऑटो ने अपने तिमाही नतीजे भी पेश कर दिए हैं. मार्च 2021 तिमाही में कंपनी का मुनाफा साल-दर-साल आधार पर 1.7 फीसदी बढ़कर 1,332.1 करोड़ रुपये रहा है. पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1,310.3 करोड़ रुपये रहा था. वित्‍त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में कंपनी की आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है. मार्च तिमाही में कंपनी की आय 26.1 फीसदी बढ़कर 8,596.1 करोड़ रुपये रही है. पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी की आमदनी 6,815.9 करोड़ रुपये रही थी. कंपनी ने प्रति शेयर 140 रुपये का डिविडेंड देने की घोषणा की है. कंपनी वित्त वर्ष 2021 में डिविडेंड के तौर पर 4051 करोड़ रुपये देगी, जो कंपनी के कुल मुनाफे का 90 फीसदी है.