अपने Two Wheeler का कराना चाहते हैं Insurance तो जानिए कैसे बचा सकते हैं प्रीम

नई दिल्‍ली. अगर किसी कारणवश आपकी भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी (LIC Policy) लैप्‍स हो गई है तो आपके पास इसे कम लेट फीस में दोबारा चालू कराने का मौका बस 25 मार्च, 2022 तक है. ऐसा इसलिए है, क्‍योंकि 7 फरवरी से शुरू हुई भारतीय जीवन बीमा निगम की स्‍पेशल रिवाइवल स्‍कीम (LIC Special Revival Scheme) 25 मार्च को बंद हो जाएगी. इस योजना के तहत लैप्‍स पॉलिसी को दोबारा चालू कराने पर लेट फीस में 20 से 30 फीसदी की छूट दी जा रही.

एलआईसी ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए दिए गए कुल प्रीमियम के आधार पर टर्म एश्योरेंस और हाई रिस्क प्लान को छोड़कर अन्‍य पॉलिसीज पर लेट फीस में छूट दी जा रही है. एलआईसी ने साथ किया है कि हेल्‍थ प्‍लान्‍स पर छूट नहीं मिलेगी.

कैसे करें लैप्‍स पॉलिसी को दोबारा चालू (How you can renew lapsed LIC policy )

फिलहाल ग्राहकों के पास बंद हुई बीमा पॉलिसी को दोबारा चालू कराने का सुनहरा मौका है. स्पेशल रिवाइवल कैंपेन योजना का लाभ 25 मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है. पॉलिसी जो प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान लैप्स हो गई हैं और जिनकी पॉलिसी अवधि अभी पूरी नहीं हुई हैं, उनको एक बार फिर से चालू करवाया जा सकता है. स्पेशल रिवाइवल कैंपेन के तहत प्रीमियम नहीं चुकाने की पहली तारीख से पांच साल के बीच की एलिजिबल प्लान वाली पॉलिसीज को दोबारा शुरू करवाया जा सकता है.

20 से 30% तक की मिलेगी छूट

एलआईसी टर्म इंश्योरेंस (lic Term Insurance) और हाई रिस्क प्लान को छोड़कर अन्य सभी पॉलिसी पर अब तक किए गए प्रीमियम के भुगतान के आधार पर लेट फीस (LIC Policy Late Fee) में छूट दी जा रही है. इस योजना के तहत 1 लाख रुपए के वार्षिक प्रीमियम वाली पॉलिसीज पर 20% या अधिकतम 2 हजार रुपए की छूट मिलेगी. 1 लाख 1 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक के सालाना प्रीमियम वाली पॉलिसीज पर 25% या अधिकतम 2,500 रुपए की छूट मिलेगी. 3 लाख 1 रुपए और इससे ऊपर के प्रीमियम वाली पॉलिसीज पर 30% या अधिकतम 3 हजार रुपए की छूट मिलेगी. माइक्रो इंश्‍योरेंस प्‍लान्‍स पर लेट फीस में एलआईसी सौ फीसदी छूट देगी.

यह है शर्त

इस विशेष अभियान के तहत उन पॉलिसी को शामिल किया जाएगा जो पॉलिसी टर्म (Insurance Policy Term) को पूरा करती हैं और प्रीमियम के भुगतान नियमों को पूरा करती हैं. कंपनी ने कहा है कि यह कैंपेन उनके लिए लांच किया गया है जो ग्राहक समय पर प्रीमियम का पेमेंट किसी कारण से नहीं कर पाए हैं. चालू होने वाली पॉलिसीज में आपको पुरानी पॉलिसीज का जो भी कवर होगा वह मिलेगा.

