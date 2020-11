SBI, HDFC समेत ये 5 बड़े बैंक एफडी पर दे रहे इतना ब्याज, चेक करें कहां मिलेगा ज्यादा फायदा

बैंक एफडी (Bank FD Rates) आज भी बचत के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है और कई लोगों के लिए सेविंग्स का मतलब सिर्फ एफडी ही है. हालांकि इस समय कई बैंकों ने एफडी पर ब्याज दरें कम कर दी हैं, लेकिन फिर भी ये निवेश करने का आसान और सेफ ऑप्शन माना जाता है. बैंकों में 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी की सुविधा रहती है. लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से छोटी या लंबी अवधि की एफडी करा सकते हैं. आज हम आपको टॉप 5 बैंकों के FD रेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं...आइए चेक करें कहां कितना ज्यादा ब्याज मिल रहा है.देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI में एफडी पर ब्याज की सबसे कम दर 2.9 फीसदी है. वहीं, सबसे ज्यादा 5.4 फीसदी है. बता दें ये ब्याज की दर 7 दिन से लेकर 10 साल तक की हैं.7 days to 45 days - 2.9%46 days to 179 days - 3.9%180 days to 210 days - 4.4%211 days to less than 1 year - 4.4%1 year to less than 2 years - 4.9%2 years to less than 3 years - 5.1%3 years to less than 5 years - 5.3%5 years and up to 10 years - 5.4%HDFC Bank में 2 करोड़ रुपये से कम के कॉलेबल डॉमेस्टिक टर्म डिपॉजिट के मामले में सालाना ब्याज दरें चेक करें. यहां पर कितने दिन की एफडी पर कितना ब्याज मिल रहा है.7 - 14 days 2.50%15 - 29 days 2.50%30 - 45 days 3%46 - 60 days 3%61 - 90 days 3%91 days - 6 months 3.5%6 months 1 days - 9 months 4.4%9 months 1 day < 1 Year 4.4%1 year - 4.9%1 year 1 day - 2 years 4.9%2 years 1 day - 3 years 5.15%3 year 1 day- 5 years 5.30%5 years 1 day - 10 years 5.50%7 days to 29 days 2.50%30 days to 60 days 3%61 days < 3 months 3%3 months < 6 months 3.5%6 months < 11 months 4.40%11 months < 11 months 25 days 4.40%11 months 25 days < 1 year 5.15%1 year 5 days < 18 months 5.10%18 Months < 2 years 5.25%2 years < 5 years 5.40%5 years to 10 years 5.50%7 days to 45 days - 2.95%46 days to 90 days - 3.90%91 days to 179 days - 4%180 days to less than 1 Year- 4.45%1 year only -5.25%Above 1 year to less than 2 years - 5.20%2 years & above to less than 3 years -5.20%3 years & above to less than 5 years-5.30%5 years & above to 10 Years- 5.30%