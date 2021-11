फिर मिलेगा जबरदस्त कमाई का मौका, इस हफ्ते खुले रहे हैं दो नए IPO

Latest IPO Update: आईपीओ के मामले में यह महीना शानदार रहा है और आने वाला समय भी निवेशकों को शानदार कमाई वाला साबित होगा. इस हफ्ते दो नई आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं.

इस सप्ताह टारसंस प्रोडक्ट्स (Tarsons Products) और गो फैशन इंडिया लिमिटेड (Go Fashion India Limited) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) आ रहे हैं. इन आईपीओ से कुल 2,038 करोड़ रुपए से कुछ अधिक राशि जुटने की उम्मीद है.

व विज्ञान कंपनी Tarsons Products का आईपीओ तीन दिन के लिए खुलेगा. Tarsons Products IPO 15 नवंबर को खुलेगा और 17 नवंबर को बंद हो जाएगा. कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से करीब 1,024 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान कर रही है.

Go Colors महिलाओं के कपड़े बनाती है. इस कंपनी की मालिक कंपनी Go Fashion आईपीओ ला रही है. Go Fashion IPO बुधवार यानी 17 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा. इस आईपीओ से कंपनी ने 1,014 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है.

Paytm IPO का होगा अलॉटमेंट

पेटीएम के शेयरों का अलॉटमेंट 16 नवंबर को हो सकता है. बताया जा रहा है कि पेटीएम कंपनी मूल्य दायरे के ऊपरी स्तर 2,150 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयरों का आवंटन करेगी. पेटीएम को अपने 18,300 करोड़ रुपये के आईपीओ में जो बोलियां मिली हैं उनके आधार पर कंपनी 1,49,428 करोड़ रुपये के उपक्रम मूल्य पर सूचीबद्ध होगी.

इस महीने आ चुके हैं 8 आईपीओ

नवंबर का महीना आईपीओ के नाम रहा है. अभी महीना आधा ही बीता है कि 8 आईपीओ मार्केट में आ चुके हैं. इन में पेटीएम की मालिक One 97 Communication, ऑनलाइन मार्केटप्लेस Nykaa को चलाने वाला FSN E-Commerce Ventures, पॉलिसी बाजार का आईपीओ, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, सैफायर फूड्स इंडिया, एसजेएस एंटरप्राइजेज और सिगाची इंडस्ट्रीज शामिल हैं.

इस साल आ चुके हैं 49 आईपीओ

इस वर्ष अभी तक 49 कंपनियों के आईपीओ आ चुके हैं. इन आईपीओ के माध्यम से कंपनियां 1.01 लाख करोड़ रुपए जुटाने में सफल रही हैं. पावरग्रिड इनविट ने आईपीओ के माध्यम से 7,735 करोड़ रुपए जुटाए हैं. ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट ने भी शेयरों की बिक्री से 3,800 करोड़ रुपए जुटाए.